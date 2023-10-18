Британская певица Адель рассказала, что не употребляет алкоголь уже три с половиной месяца.

Об этом она сказала во время выступления на своем шоу в Лас-Вегасе, пишет DailyMail.

Певица призналась, что была “на грани алкоголизма”, когда ей было 20 лет. Однако свой трезвый образ жизни Адель назвала “скучным” и добавила, что “скучает по алкоголю”.

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— Я перестала пить где-то три с половиной месяца назад. Это скучно. Я имею в виду, что была буквально на грани алкоголизма в течение большей части своих 20 лет, но очень скучаю по этому, — сказала артистка.

Разговаривая с фанатом, который пил, она добавила: Так что наслаждайся своим кислым виски. Я очень, очень завидую.

В марте 2023 года Адель рассказала, что однажды во время карантина из-за Covid-19 выпила четыре бутылки вина перед обедом.

В феврале 2022 года Адель подвыпившая зажгла в лондонском гей-клубе. В сети распространили видео, как звезда развлекалась с друзьями, участвовала в стрип-шоу с полуобнаженными танцовщицами и крутилась на пилоне.