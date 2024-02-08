Ведущая и актриса Елена Кравец рассказала, общается ли сейчас с президентом Украины Владимиром Зеленским и первой леди Еленой Зеленской. Ранее они дружили семьями и даже стали кумовьями.

Общается ли Кравец с Зеленскими

Елена призналась, что уже давно не контактировала с президентом и первой леди. Кравец понимает, что у супругов Зеленских сейчас есть гораздо более важные дела, поэтому она не хочет их отвлекать.

Также Елена добавила, что уже даже не знает, как выглядят их дети, хотя они росли на ее глазах.

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— Я думаю о них с Еленой каждый день. Я не понимаю и не могу осознать эту нечеловеческую нагрузку, которую приходится выдерживать ему и его семье. Я не общалась с ними уже очень давно. Я не знаю, как сейчас выглядят дети, которых я видела, которые вырастали на моих глазах. Я не знаю, как они, и я не могу этого узнать, потому что у меня нет доступа, — сказала Кравец.

По словам актрисы, у нее есть возможность написать Зеленскому СМС, но она не хочет его беспокоить, ведь понимает, сколько сообщений он получает.

— Я надеюсь, что он хотя бы иногда может улыбнуться из-за детей, потому что это человек, который все время это делал. Я очень скучаю по прошлому и по их семье. Я часто представляю, как мы встретимся после победы. Мне кажется, я буду очень долго его обнимать, а потом Елену, — призналась Кравец.

Фото: Елена Зеленская, Елена Кравец