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Фото Персоны

Жена Виктора Павлика оказалась в больнице с их двухлетним сыном

25 июля 2023, 16:13
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Репяхова
Источник: Екатерина Репяхова

Жена певца Виктора Павлика, блогер Екатерина Репяхова показалась с сыном в больнице. Как она рассказала, двухлетний Михаил подхватил вирус.

В Instagram подписчики Екатерины поинтересовались, куда она пропала. Репяхова рассказала, что у них с сыном были тяжелые дни, и показала фото с больницы.

— Миша заболел. В пятницу была температура, суббота и воскресенье — были самыми трудными: высокая температура, диарея, рвота, воспаление глаз. В понедельник нам было немного легче, и вот только сегодня нет температуры, — рассказала жена Павлика.

Катерина Реп'яхова з сином

Она добавила, что они сдали кровь из пальца, чтобы узнать — это вирус или бактерия. Оказалось, первое, а именно — аденовирус.

Реп'яхова з сином опинилися в лікарні

К слову, ранее Екатерина уже делилась подробностями здоровья двухлетнего сына. Жена Виктора Павлика рассказала, что у Михаила задержка речи. Сейчас их ждет путь коррекции и посещение ряда других врачей.

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