Фронтмен группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук находится на Востоке страны. Об этом он сообщил в соцсетях, выложив фото из Изюма, который ВСУ освободили год назад.

— Мост через Северский Донец. Изюм. Вторые сутки на Востоке. Буду понемногу рассказывать, — подписал фото Вакарчук.

За спиной у певца на первом фото видно, что происходит процесс восстановления моста. На втором он показал разрушенный российскими ракетами дом. В комментариях поклонники музыканта грустят из-за того, что приходится переживать украинским городам.

Боль.

Боже, как грустно видеть такое.

Даже не могу поставить сердце под сообщением, когда вижу такую трагедию и разрушения.

Будьте осторожны, еще должен быть ваш грандиозный концерт в день нашей победы!

Святослав Вакарчук часто бывает на Востоке Украины, где выступает с концертами перед нашими защитниками и защитницами. Также он навещает бойцов в госпиталях, чтобы поддержать тех, кто восстанавливается после ранений.