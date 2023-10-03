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Вторые сутки на Востоке: Святослав Вакарчук показал фото из Изюма

3 октября 2023, 10:31
Татьяна Штерева редактор раздела Lifestyle
Вторые сутки на Востоке: Святослав Вакарчук показал фото из Изюма
Источник: Святослав Вакарчук

Фронтмен группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук находится на Востоке страны. Об этом он сообщил в соцсетях, выложив фото из Изюма, который ВСУ освободили год назад.

— Мост через Северский Донец. Изюм. Вторые сутки на Востоке. Буду понемногу рассказывать, — подписал фото Вакарчук.

За спиной у певца на первом фото видно, что происходит процесс восстановления моста. На втором он показал разрушенный российскими ракетами дом. В комментариях поклонники музыканта грустят из-за того, что приходится переживать украинским городам.

  • Боль.
  • Боже, как грустно видеть такое.
  • Даже не могу поставить сердце под сообщением, когда вижу такую трагедию и разрушения.
  • Будьте осторожны, еще должен быть ваш грандиозный концерт в день нашей победы!

Святослав Вакарчук часто бывает на Востоке Украины, где выступает с концертами перед нашими защитниками и защитницами. Также он навещает бойцов в госпиталях, чтобы поддержать тех, кто восстанавливается после ранений.

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Теги
Ізюм Война в Украине Океан Эльзы Святослав Вакарчук
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