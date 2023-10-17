Лидер группы Машина времени Андрей Макаревич назвал главное отличие украинцев от россиян в условиях войны. Артист с 2014 года выступает против агрессии со стороны России.

Так, Макаревич не боится говорить то, что он думает, даже пророссийским интервьюерам. Музыкант отметил, что попытка захвата украинских территорий для него непонятна, ведь в самой России очень много пустых территорий, которые не заселены. Что касается отличия россиян от украинцев, то у двух народов разное ощущение страны — в нас оно сильное.

Также артист ответил на вопрос о том, почему россияне не сочувствуют мирным жителям Украины, которые второй год живут под обстрелами со стороны РФ. Лидер группы Машина времени предположил, что они боятся наказания за проявление таких эмоций — режим Кремля следит за каждым шагом.

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— Кто-то боится, потому что его товарищ получил по шапке, кто-то просто решил игнорировать ситуацию. Здесь каждый вынужден решать за себя, а в целом люди не очень привыкли к такому, — считает музыкант.

Ранее Макаревич ответил, будет ли брать оружие в руки на фоне войны в Израиле. Музыкант отметил, что винтовку ему не дадут, но он попытается быть полезным другими способами. Тем более что Андрей считает Израиль своим домом.

Фото: Андрей Макаревич