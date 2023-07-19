Певица Злата Огневич рассказала, как отказалась от рекламы за 300 тыс. грн. Звезда не хотела принимать эти деньги ради измены собственным принципам.

О своем заработке звезда рассказала в Instagram.

Как лидеру мнений и знаменитости, ей поступает много предложений сделать рекламу. Часто это бывают казино и микрозаймы. У артистки есть и другие принципы, через которые артистке не переступает.

— Для меня табу — казино, микрозаймы, автоматы. Это просто какой-то треш. Я лично знаю, как люди выносят все из домов до последней копейки, и что это реально трагедия. Игромания — это зависимость, как и наркомания, — поделилась мыслью Огневич.

Злата подняла эту тему после очередного обращения с подобной рекламой — ей предложили за это $8 тыс.

— Мой менеджер просто от балды написал $8 тыс., чтобы проверить реакцию. И знаете что? Они согласились и готовы заплатить 300 тыс. грн за рекламу одному инфлюенсеру. И я понимаю, что эти средства они потом отобьют у обычных украинцев, — заявила Огневич.

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