Телеведущая Леся Никитюк покинула квартиру, в которой жила в течение восьми лет, и показала своим поклонникам гору упакованных коробок, ожидающих переезда на новую квартиру.

– Наконец, я отсюда уезжаю. Ну, как наконец, я ко всем местам отношусь с любовью, потому что там происходит много событий. И в этой квартире тоже было много событий, – смеясь, вспомнила телеведущая.

Никитюк добавила, что с завтрашнего дня подписчиков будет ждать обновленный контент.

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— Этот день настал! Леся Ивановна будет снимать сториз уже из другой квартиры, а эту поблагодарим, — трогательно простилась блогерша с местом, где жила последние несколько лет.

Никитюк рассказала, что во время пакования коробок и просмотра вещей нашла часы, потерявшие три года назад. Также блогерша с удивлением отметила, сколько всего успело накопиться в квартире за время, что она здесь жила.

– Это я уже два вагона продала на Кураж-базар. Еще восемь ящиков только что вывезли на гуманитарку: обувь и одежду. Девочки мои забрали костюмы, я радуюсь, что их будут носить, — поделилась с подписчиками Леся Никитюк.

Напомним, недавно телеведущая вспомнила жуткую историю о том, как она чуть не погибла во время съемок одного из выпусков шоу Хто зверху.