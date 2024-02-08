Ведущий Анатолий Анатолич вновь пошел в ТЦК. Спойлер: он так и не смог стать на военный учет, ведь возникли нюансы, которые не позволили ему это сделать.

Анатолий Анатолич столкнулся с трудностям в ТЦК

В Instagram-stories Анатолий Анатолич рассказал, что утром 8 февраля уже в третий раз отправился в ТЦК. Там ведущему выписали штраф 1 700 грн, поскольку у него не оказалось военного билета.

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Получил он и ответ относительно графика работы ТЦК в Google — два раза в неделю.

— Уже все более-менее понятно. Сперва про график, что указан в Google, он является не правильным. ТЦК работает с понедельника по пятницу. Это уже хорошие новости. Также оказалось, что у меня нет военного билета, и еще оказалось, что я еще в Оболонском ТЦК числюсь, поэтому нужно ехать туда, — отметил Анатолий Анатолич.

Приехав в Оболонский ТЦК, ему сказали приезжать завтра. Поэтому ведущий вновь не смог стать на военный учет.

Ранее ведущий уже пытался стать на военный учет, но к нему никак не доходила очередь. Также он не знал, что ТЦК работает по всем будним дням, ведь ориентировался на график в Google, в котором указаны только вторник и четверг.