Тело, найденное в озере в американском штате Калифорния, было идентифицировано как пропавшая звезда Ная Ривера. Об этом сообщили в полиции.

Водолазы и команды, использующие гидроакустическое оборудование, обнаружили тело ранее в понедельник.

В понедельник на пресс-конференции на берегу озера шериф Билл Аюб из отдела шерифа округа Вентура заявил, что полиция уверена, что найденное тело принадлежит Ривере.

Ранее актрису уже признали погибшей без обнаружения тела.

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Аюб добавил, что нет признаков “нечестной игры” или что она покончила с собой.

Сын Риверы рассказал полиции, что они плавали, но потом “мама исчезла под водой”.

Исчезновение Риверы

8 июля в Калифорнии исчезла актриса Ная Ривера после прогулки с сыном на лодке.

Она арендовала катер, а через три часа люди увидели, что в лодке, которая дрейфует, находится один ребенок без взрослых, и он спит.

Ная Ривера известна тем, что она играла чирлидера Сантану Лопес в чрезвычайно популярном музыкальном комедийном сериале Glee (Хор).