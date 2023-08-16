Группа Imagine Dragons подняла флаг Украины на концерте и позвала на сцену 14-летнего украинца, который потерял дом во время войны. Так, мероприятие проходило в Варшаве, где группу всегда рады видеть.

Во время концерта артисты позвали на сцену Александра — парня родом из уничтоженной россиянами Новогригоровки Николаевской области. В коротком ролике можно увидеть, как лидер группы Дэн Рейнольдс обнимает юного украинца, а затем они вместе раскрывают желто-синий флаг с надписью United24. Как известно, благодаря платформе и донорам Александр получит новое жилье.

Не секрет, что Imagine Dragons также являются амбасадорами украинской платформы, своими действиями помогая украинцам в это непросто время. Они продвигают направление Медицинская помощь, и с первых дней поддерживают нашу страну.

Напомним, что Саша снялся в клипе группы для песни Crushed. Мальчика выбрали не случайно — он пробыл под оккупацией 5 месяцев, его семья потеряла все. В клипе и песни музыканты акцентируют внимание на том, что Саша — не единственный ребенок, у которого сложная судьба во время войны.