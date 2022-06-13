Актер Евгений Кошевой рассказал, как 38 дней с семьей жил в машине и почему не уехал из Украины.

По словам шоумена, 24 февраля он проснулся от звонка коллеги Степана Казанина, который спросил, слышал ли тот что-нибудь. Однако в ответ юморист положил трубку и продолжил спать.

После его жене Ксении начала звонить супруга актера Юрия Ткача — Виктория, которая поинтересовалась, неужели они не услышали начала войны — взрывов.

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— В этот момент срабатывает ПВО, и оно как хлопнуло со стороны Борисполя! Ну, и все — это была паника. Первые 15 секунд девочки кричали, — вспоминает Евгений.

Кошевой говорит, после этого они забрали к себе мам, живущих под Борисполем, и 38 дней прожили в подземном паркинге, загнав туда две машини.

— Мы загнали две машины в паркинг. Мамы с тремя собаками спали в одной машине, Варя – в машине наших друзей, которые также приехали, а мы с Ксенией и Серафимой – в другой… Девушки даже по двое суток не выходили, потому что младшая дочь очень боялась, — отметил артист.

Вспоминает, 14-летняя дочь Варвара где-то на 15 день сказала, что уже не может и хочет нормально выспаться на кровати.

Артист говорит, многие у него спрашивали — почему он не уехал и не вывез семью. Однако он отмечает, что дома.

— Я люблю эту страну, зачем мне выезжать… Я что, зря работал на квартиры, две машины, строил дом? Куда мне ехать, это же мой дом. Они видят, что президент здесь, его друзья никуда не уезжали, и их душевное состояние немного улучшается, они успокаиваются. Но до первого прилета, к сожалению, — сказал Кошевой.

Также шоумен отметил, не верил, что будет война, однако у жены было предчувствие.

Фото: Евгений Кошевой