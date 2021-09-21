Украинская певица Ани Лорак показала первые кадры из клипа на новую песню под названием Бачила. Это первая украинская песня знаменитости за последние семь лет. Частичку видеоработы артистка опубликовала в Instagram.

— Я готова поделиться с вами историей, которая обнажает душу… Скоро вы услышите честную, искреннюю балладу о моих внутренних переживаниях. 24/09, — заинтриговала фанатов Лорак.

Судя по публикации, мы увидим в клипе Ани Лорак в пышном зеленом платье, которая держит кинжал у своей груди и танцы девушек в белой одежде.

Также главная героиня красуется в лодке, полностью забитой различными травами и растениями.

Новую песню можно будет послушать уже 24 сентября, о чем свидетельствует дата в описании под видео.

Пользователи сети удивились песне на украинском языке:

На украинском языке? Наконец-то!

Как красиво! С нетерпением ждем! Наконец-то, долгожданная песня на украинском!

Это что-то совершенно новое. Безумно жду этот шедевр!

Историческое событие!

Напомним, что певица уже давно не выпускала песен на украинском языке. Ани Лорак с дочкой Софией живут в России уже длительное время, а последним украинским хитом исполнительницы был Мальви, записанный в 2014 году.

Она также впервые за семь лет провела концерт в Украине. Выступление звезды состоялось 16 августа в одесском клубе Итака.

На днях Ани Лорак похвасталась новой российской наградой. Звезда получила победу в номинации Fashion певица на торжественной церемонии вручения премий Fashion People Awards в Москве. На мероприятии она появилась в компании Филиппа Киркорова.