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Первая украинская песня за 7 лет: Ани Лорак показала кадры нового клипа

21 сентября, 12:26 Микола Олефіренко
Первая украинская песня за 7 лет: Ани Лорак показала кадры нового клипа

Украинская певица Ани Лорак показала первые кадры из клипа на новую песню под названием Бачила. Это первая украинская песня знаменитости за последние семь лет. Частичку видеоработы артистка опубликовала в Instagram.

— Я готова поделиться с вами историей, которая обнажает душу… Скоро вы услышите честную, искреннюю балладу о моих внутренних переживаниях. 24/09, — заинтриговала фанатов Лорак.

Судя по публикации, мы увидим в клипе Ани Лорак в пышном зеленом платье, которая держит кинжал у своей груди и танцы девушек в белой одежде.

Также главная героиня красуется в лодке, полностью забитой различными травами и растениями.

Новую песню можно будет послушать уже 24 сентября, о чем свидетельствует дата в описании под видео.

Пользователи сети удивились песне на украинском языке:

  • На украинском языке? Наконец-то!
  • Как красиво! С нетерпением ждем! Наконец-то, долгожданная песня на украинском!
  • Это что-то совершенно новое. Безумно жду этот шедевр!
  • Историческое событие!

Напомним, что певица уже давно не выпускала песен на украинском языке. Ани Лорак с дочкой Софией живут в России уже длительное время, а последним украинским хитом исполнительницы был Мальви, записанный в 2014 году.

Она также впервые за семь лет провела концерт в Украине. Выступление звезды состоялось 16 августа в одесском клубе Итака.

На днях Ани Лорак похвасталась новой российской наградой. Звезда получила победу в номинации Fashion певица на торжественной церемонии вручения премий Fashion People Awards в Москве. На мероприятии она появилась в компании Филиппа Киркорова.

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