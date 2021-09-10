Первая роль в сериале и отношения со Стужук: интервью Андрея Шатырко

Блогер и участник первого сезона реалити-шоу Холостячка на СТБ Андрей Шатырко откровенно рассказал о том, почему не хочет рекламировать магов, а также, в каких он отношениях с Соней Стужук.

Интервью Фактам ICTV Андрей Шатырко дал на съемочной площадке нового сериала от СТБ Кава з кардамоном, где у него состоялся дебют в кино.

— Какую роль вы играете в сериале? Довольны ли таким опытом?

Я — польский светский лев, шляхтич. Для меня это первая роль именно в сериале. У меня вообще большой опыт в съемках в шоу, реалити-шоу, рекламе, а в сериале — впервые. И это очень интересно. У нас такая сцена: вечер, банкет, во время которого мы говорим на довольно деликатные и серьезные темы. Я в этот момент выступаю просто собой. Это не история о том, что мне приходится что-то играть. Я считаю себя по манере и натуре аристократом. Нет особых сложностей.

— Рассматриваете ли вы для себя в дальнейшем актерскую карьеру?

— Хочу быть актером в сериалах и кино. Вот уже два года я занимаюсь на курсах актерского мастерства Оли Кияшко. Постоянная практика, кастинги.

— Не думали поступить в профильный университет?

— Интересная история, но не уверен, что я этого хочу. Уже есть большой опыт, я проходил курсы. А поступить просто так — мне это неинтересно.

— На что вы никогда не пойдете ради хайпа и пиара?

— Я никогда не буду хайповать на семье: отце, брате, маме, бабушке и родных.

— А если у вас появится девушка или жена?

— Я думаю, моя будущая жена будет из моей сферы. У меня были разные отношения, но самые прикольные, вовлеченные — когда партнеры из одного профессионального круга. Человек может заниматься чем угодно, но в медиаполе. Исходя из этого, то — да, хайп вокруг жены будет. Это часть моей жизни. Красивые фото, путешествия.

Я не хайпую на черных темах. Речь идет о смерти и т.д. Я не пиарюсь на обманах, пранках. Я не хайпую ни на чем, что может вызвать у людей, которые будут сниматься, странные эмоции.

У меня в целом весь хайп, который происходит, из-за отношений. Но это не потому, что я так запланировал, просто так получается.

— Вы поддерживаете такой способ раскрутки профиля, как giveaway?

— Да, абсолютно поддерживаю. Это классный инструмент, чтобы привлечь к себе аудиторию. Люди, которым ты неинтересен, уходят. Но те, кому близко твое мировоззрение, остаются с тобой. В Украине этот вопрос спорный, потому что блогеры, которые нелестно отзываются о giveaway, не умеют ими пользоваться.

— Есть истории, когда в рамках giveaway просят подписаться на 100 человек, среди которых могут быть шарлатаны, каперы и т.д.

— Всякое бывает. Это мир. Без этого никуда. Причем блогер же проверяет часто все аккаунты, смотрит сам. Однако потом этот проверенный профиль в последний день начинает менять ник, описание. Такое тоже есть. Люди, которые подписались, поучаствовали в розыгрыше, выиграли свои iPhone, затем просто отпишутся. И вопрос закрыт. В целом giveaway — хороший, рабочий инструмент.

— Как проверяете свою рекламу? От каких предложений вы отказываетесь?

У меня есть менеджер, который обрабатывает все заявки. Не рекламирую принципиально казино и ставки. Также не беру на рекламу личностей из мира магии, экстрасенсорики. Если я когда-то и буду рекламировать что-то подобное, то это будет мой специалист, с которым я сам работаю. Например, как с психологом.

Но бывает, заявки падают на $2 тыс., а ты смотришь страницу — и просто не хочется такое рекламировать. Какая-то магия. Пускай это будет в мире, но не у меня в профиле. Моя история очень светлая.

При этом людей из мира астрологии я могу рекламировать, так как это уже больше наука. Но тщательно проверяю людей. Такую рекламу я делал один раз. Мы встретились с девушкой, она провела мой анализ. Я посмотрел, что она действительно крутая, и только тогда сделал рекламу.

Также не рекламирую тяжелый алкоголь. Разве что вино или шампанское, так как сам пью такие напитки.

— Вам приписывали и роман с Соней Стужук, и френдзону. Что в итоге было?

Все было с Соней Стужук, абсолютно все этапы развития здоровых отношений. Есть разные виды любви. Бывает, люди влюбляются с первого взгляда, и у них сносит голову, и это прекрасно. Но бывает, когда люди знакомятся, например, на работе. Когда я познакомился с Соней, то был в других отношениях, а она как раз разводилась с мужем. Мы тогда не рассматривали друг друга как романтических партнеров.

Потом я участвовал в Холостячке. После проекта она меня сильно поддержала. Причем Соня не знала, кто это был. Это была забавная история. Мы познакомились с Соней, когда делали один проект, а потом я просто исчез. В тот период у меня закончились отношения, начались съемки в проекте Холостячка.

Потом я ей написал: Привет, я вернулся. Она ответила: А где ты был два месяца? Я объяснил, что это был проект, не называя какой, что мне сейчас очень трудно. Она меня тогда сильно поддержала. Наше общение начало развиваться. Сейчас мы точно не на этапе френдзоны. Но мы не заявлялись перед публикой как пара. Что это? Это форма изучения друг друга. Мы разговариваем, вместе проводим время, путешествуем. Это как фундамент для чего-то большого. Если это получится, хорошо. Если мы поймем со временем, что нам это не нужно, то просто разойдемся. Поэтому все, что нам приписывают, отчасти правда.

Это больше о диалоге. Мы можем не списываться три дня, а потом увидеться. Причем у Сони были некоторые взгляды на мужчин летом. Это нельзя назвать отношениями. Она просто гуляла, общалась, а потом делилась со мной. У нее был парень из Амстердама, с которым она около года общалась онлайн, а потом встретилась. Она говорила: Все классно, химия. Я ответил: Отлично, я рад за тебя.

Со своей стороны, я также хожу на свидания. Однако потом мы с Соней понимаем, что и у нее, и у меня ничего не получается в тех отношениях. Это как-то одновременно совпадает. И мы снова встречаемся, начинаем гулять вместе. Как мне кажется, так выглядят отношения будущего. Нет зависимости друг от друга. И ей, и мне это идеально подходит.

— Соня воспитывает троих детей. Как вы с ними находите общий язык?

— Они часть Сони. Это ее семья, часть ее жизни. Я всегда хорошо ладил с детьми. У меня была такая история, когда я ездил на один камерный семинар, где было всего восемь участников, и длился он целый день. Там была дочь собственника здания, где проходил семинар. Эта девочка не слышит. Но даже при том, что она меня не слышала, у нас сложился диалог.

Поэтому с детьми я отлично лажу. Я для них — друг и дядя. Это мой изначальный статус, который никогда не изменится. Я их учу, что-то могу объяснять. Дети классные, они меня любят.