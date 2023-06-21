Анджелина Джоли напомнила миру о беженцах из Украины на фоне войны и недавнего подрыва Каховской ГЭС россиянами. Голливудская звезда показала, как тысячи украинцев сталкиваются с последствиями агрессии РФ.

Так, в своем Instagram Джоли опубликовала снимки украинцев из Бучи, а также из населенных пунктов Николаевщины, которые затопило после подрыв дамбы Каховской ГЭС.

— Беженцы — это люди, которые бежали от войны, насилия, конфликта или преследований и пересекли международную границу, чтобы найти безопасность в другой стране. Они пережили самые тяжелые ситуации и заслуживают нашего уважения. Уделите время более чем 100 млн людей — из них более 10 млн это дети, — заявила Анджелина.

Напомним, что Джоли поддерживает Украину с первых дней полномасштабного вторжения. Актриса активно призывала общество помочь остановить войну, в которой также страдают и дети. В апреле 2022 она приехала в Украину, где увиделась с переселенцами на вокзале во Львове, а затем посетила волонтеров и больницы.

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Помочь украинцам на затопленных территориях Херсонщины предлагал и Лев Шрайбер. Актер призвал не забывать о терроризме со стороны РФ и подать руку тем невинным людям, которые в этом нуждаются.