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Пережила Голодомор и войну: Леся Никитюк сообщила о смерти бабушки

7 ноября 2023, 16:45
Валентина Чорна редактор ленты
Леся Нікітюк
Источник: Леся Нікітюк

Украинская телеведущая Леся Никитюк сообщила, что умерла ее бабушка Мария.

Трагическим известием она поделилась на личной странице в Instagram. Леся поехала в село, где жила бабушка, чтобы попрощаться с ней.

У Леси Никитюк умерла бабушка

В сториз в Instagram телеведущая поделилась воспоминаниями о селе, где прошло ее детство. Так, Леся показала местный пруд, школу, бар и дом культуры, в котором раньше устраивали дискотеки.

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Никитюк со слезами на глазах рассказала, что ее бабушка Мария пережила Голодомор и Вторую мировую войну.

— Доезжаю я до дома, еду через села. Плачу, вспоминаю. Уже не осталось у меня ни бабушек, ни дедушек. Но, как говорят старые люди, дай Бог еще нам прожить до 90 лет и умереть своей смертью. В наше время это большая редкость. Бабушка пережила Голодомор, пережила войну. Ну и это еще все потрепало нервы. У кого бабушки, дедушки живы — дай им Бог здоровья, не забывайте о них, звоните, привозите им булочки с маком, моя очень любила, — сказала Леся.

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