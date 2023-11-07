Украинская телеведущая Леся Никитюк сообщила, что умерла ее бабушка Мария.
Трагическим известием она поделилась на личной странице в Instagram. Леся поехала в село, где жила бабушка, чтобы попрощаться с ней.
У Леси Никитюк умерла бабушка
В сториз в Instagram телеведущая поделилась воспоминаниями о селе, где прошло ее детство. Так, Леся показала местный пруд, школу, бар и дом культуры, в котором раньше устраивали дискотеки.
Никитюк со слезами на глазах рассказала, что ее бабушка Мария пережила Голодомор и Вторую мировую войну.
— Доезжаю я до дома, еду через села. Плачу, вспоминаю. Уже не осталось у меня ни бабушек, ни дедушек. Но, как говорят старые люди, дай Бог еще нам прожить до 90 лет и умереть своей смертью. В наше время это большая редкость. Бабушка пережила Голодомор, пережила войну. Ну и это еще все потрепало нервы. У кого бабушки, дедушки живы — дай им Бог здоровья, не забывайте о них, звоните, привозите им булочки с маком, моя очень любила, — сказала Леся.