Украинская телеведущая Леся Никитюк сообщила, что умерла ее бабушка Мария.

Трагическим известием она поделилась на личной странице в Instagram. Леся поехала в село, где жила бабушка, чтобы попрощаться с ней.

У Леси Никитюк умерла бабушка

В сториз в Instagram телеведущая поделилась воспоминаниями о селе, где прошло ее детство. Так, Леся показала местный пруд, школу, бар и дом культуры, в котором раньше устраивали дискотеки.

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Никитюк со слезами на глазах рассказала, что ее бабушка Мария пережила Голодомор и Вторую мировую войну.