Переусердствовали с керосином: MamaRika чуть не сгорела во время съемок клипа

Украинская певица MamaRika рассказала о съемках клип, во время которых чуть не сгорела.

Об этом она рассказала в Instagram, отвечая на вопросы поклонников.

— Однажды я чуть не сгорела на съемках клипа, – отметила артистка.

По замыслу артистка должна поднять руку вместе с тем, когда огонь раздувается вверх. Однако статист слишком много вылил горючей смеси и огонь чуть не опрокинулся на MamaRika.

— Чувак переусердствовал с керосином, — отметила артистка.

Она добавила, что в то время на улице была не летняя погода – +3 градуса.

— А на улице было +3, а я босса и в блузе. Это чтобы вы не думали, что артисты фигней занимаются, – рассказала MamaRika.

Также она опубликовала тот же фрагмент со съемочной площадки.

Кроме того, она поделилась с поклонниками тем, что ныне болеет коронавирусом. Однако продолжает кормить малыша грудью.

По ее словам, в один момент ей стало резко плохо, а впоследствии она получила положительный тест на Covid-19.