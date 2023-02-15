Певица Оля Полякова вспомнила о казусе, который произошел с ней на первом свидании и травмировал ее.

Говорит, ей тогда было 15 лет и она на пляже познакомилась с красивым парнем — высоким, голубоглазым и с кучерявым волосом.

— Это была Одесса, где я отдыхала со своими родителями. И вот я пришла на свидание, все было прекрасно, мы пошли по морю гулять. Вот мы стоим, он говорит со мной… Так было, что я закашлялась… Я помню этот пук всю свою жизнь, — призналась Полякова.

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Добавляет, помнит об этом всю свою жизнь, парень тогда сделал вид, что ничего не заметил, но Оля решила прервать свидание и больше никогда с ним не видеться.