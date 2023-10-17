Представитель Финляндии на Евровидении 2023 Käärijä оскандалился. Он некорректно повел себя с флагом Украины, который ему кинули поклонники во время концерта на сцену.
Так, из залы кто-то кинул артисту украинский флаг. Тот в свою очередь, увидев его, сказал: — Нет, нет, нет. И начал выяснять, кто это сделал.
После артист и вовсе взял флаг и швырнул его под стол. Очевидно, что фанаты ожидали другой реакции от Käärijä, ведь во время Евровидения 2023 он выражал свою любовь украинцам.
далбайоб, ти мав сей стяг підняти, поцілувати і до серця прикласти, а не рубати дебіла ніби ти не поняв.
не виграв євробачення, але виграв конкурс ублюдків, не парся. pic.twitter.com/yQftCB0CPS
— рейхенбахський водоспад (@Reg_Bah) October 16, 2023
Украинцы не стали сдерживать свой гнев и принялись оставлять возмущенные комментарии под видео с концерта.
- Я скидывала деньги вот за это г**но. Верните мои деньги.
- Еще когда-то сюда захочет приехать заработать деньги, когда концерты станут возможными, а о нем уже мало кто будет вспоминать. Надеюсь, мы напомним его фанам, что этот концерт не должен состояться ни при каких условиях.
- Я надеюсь, что сознательные люди после этого просто ушли с концерта.
- Он мне сразу не понравился.
- Не думала, что все настолько плохо, — пишут пользователи сети.
Артист уже поспешил объясниться. Он извинился и сказал, что это было недоразумение, ведь он подумал, что это шведский флаг, и не понял, почему его бросают на концерте в Эстонии.
— Теперь я понимаю, что это флаг Украины, а не шведский. Много вещей происходит на сцене, и иногда я не вижу все детали. Очень печально, что это вызвало негативную реакцию у людей. Моя ошибка, — отметил певец.
Действительно ли Käärijä просто не понял, что это украинский флаг — неизвестно. Однако во время Евровидения 2023 он желал нам победы на поле боя.