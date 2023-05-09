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Выигравших нет, есть жертвы: Let 3 из Хорватии высказались о войне в Украине

10 мая 2023, 01:57
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Let 3

Рок-группа Let 3, которая представляет Хорватию на Евровидении 2023, высказалась о войне в Украине. 

Солист хорватской пятерки Дамир Мартинович отметил, что в войне выигравших нет, есть только жертвы. Сказал он об этом во время пресс-конференции после первого полуфинала Евровидения 2023, который прошел 9 мая.

— Мы хотим остановить войну. Чтобы мир был без войны, — коротко сказал фронтмен.

Также он выразил поддержку Украине, подчеркнув и тот факт, что Евровидение 2023 проходит в Ливерпуле именно от имени нашей страны.

Напомним, Let 3 выступили в первом полуфинале Евровидения 2023 с песней Mama ŠČ. Рок-группа прошла дальше, а значит — будет принимать участие в финале и бороться за победу в конкурсе.

Стоит отметить, что их конкурсная композиция несет в себе скрытый смысл. Так, некоторые считают, что через нее Let 3 высмеивают Владимира Путина и Александра Лукашенко. 

Также в номере фигурировали муляжи ракет. Более того — в конце выступления участники коллектива остались в одних трусах, поскольку они известны именно своими эпатажными выступлениями.

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