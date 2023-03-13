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Победу в номинации лучший саундтрек получил индийский хит Naatu Naatu

13 марта 2023, 04:56
Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Naatu Naatu

Песня Naatu Naatu для индийского фильма RRR получила статуэтку Оскар 2023 в категории Лучший саундтрек к фильму.

Автором музыки выступил индийский композитор Киравани, слова написал Чандрабоз.

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RRR — самый дорогой фильм в истории Индии, производством которого занималась стриминговая платформа Netflix.

Ранее Naatu Naatu получила многочисленные награды, в том числе премию Золотой глобус. Исполнителями хита стали певцы Кала Бхайрава и Рахул Сиплигундж.

Кроме этой индийской песни на победу в номинации претендовали: Lift Me Up в исполнении Рианны (Черная пантера: Ваканда навсегда), Son Lux, Mitski, David Byrne — This Is A Life (Все везде и сразу), Леди Гага — Hold My Hand (Топ Ган: Меверик), София Карлсон — Applause (Скажи это как женщина).

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