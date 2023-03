Победу в номинации лучший саундтрек получил индийский хит Naatu Naatu

Песня Naatu Naatu для индийского фильма RRR получила статуэтку Оскар 2023 в категории Лучший саундтрек к фильму.

Автором музыки выступил индийский композитор Киравани, слова написал Чандрабоз.

RRR — самый дорогой фильм в истории Индии, производством которого занималась стриминговая платформа Netflix.

Ранее Naatu Naatu получила многочисленные награды, в том числе премию Золотой глобус. Исполнителями хита стали певцы Кала Бхайрава и Рахул Сиплигундж.

Кроме этой индийской песни на победу в номинации претендовали: Lift Me Up в исполнении Рианны (Черная пантера: Ваканда навсегда), Son Lux, Mitski, David Byrne — This Is A Life (Все везде и сразу), Леди Гага — Hold My Hand (Топ Ган: Меверик), София Карлсон — Applause (Скажи это как женщина).