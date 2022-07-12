Ведущий Нового канала Александр Педан рассказал, что думает о скандальных заявлениях Ефросининой и Поляковой о переходе на украинский язык. В интервью шоумен заявил, что он им не верит.

— О коллегах или хорошо, или ничего, но я не до конца верю в этот тезис. Английский выучить можете, а украинский язык — нет. Здесь у меня не сходится, — считает блогер.

На днях Маша и Оля записали целое видео, в котором рассказали, почему не могут вести свое шоу Взрослые девочки на украинском языке. Они заявили, что зрителям будет не так интересно их слушать, ведь подбирать слова и быстро излагать свои мысли на родном языке они пока не умеют.

Сейчас смотрят

Педан считает, что трансформация Украины — сложный процесс для всех.

— Да, перейти на украинский язык — сложно. А нам сейчас несложно будет все строить и так далее? Этот переход и трансформация Украины в свободную страну — он нелегкий, по-другому не бывает. Да, легче разговаривать на языке, с которым ты вырос. Да, я с Хмельницкого, но меня однажды чуть не выгнали с телевидения за то, что я не знал украинский. Я взял и выучил его, — признался Александр.

Ранее Педан призывал украинцев учить историю страны — он признался, что снова начал интересоваться прошлым нашей Украины. Он убежден, что это важно для каждого украинца — можно будет с легкостью понять, сколько нарративов нам навязали нежелательные соседи.