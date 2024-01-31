Телеведущий Александр Педан объяснил, почему хотел взять на поруки Александра Лиева, которого подозревают в хищении почти 1,5 млрд грн на закупке мин для ВСУ.

Почему Педан поддержал Лиева в суде

На личной странице в Instagram телеведущий заявил, что дружит с Лиевым более 10 лет. По словам Педана, он знает его как “порядочного человека, хорошего семьянина и любящего отца пятерых детей”.

— Я пришел 29 января на заседание Высшего антикоррупционного суда, чтобы поручиться, что он не будет избегать правосудия, не будет выезжать за границу и идти навстречу следствию. Эта возможность предусмотрена законом и является абсолютно нормальной практикой. Значит ли это, что я не верю в те обвинения, которые ему предъявлены? Конечно же, нет, потому что это дело правосудия, и я не могу давать профессиональных оценок, — заявил Педан.

Телеведущий добавил, что мы живем в демократической стране, поэтому если человек действительно совершил преступление — он должен нести справедливое наказание.

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— В конце концов, суд отклонил ходатайство прокурора и не избрал меру пресечения для Александра Лиева, как и не поддержал просьбу о поручительстве. Что будет дальше? Это зависит от правоохранительных органов и судебной системы Украины. Как гражданин я верю, что виновные будут наказаны, — подытожил Педан.

Отметим, что 29 января Педан поддержал в суде Александра Лиева, который был руководителем Департамента военно-технической политики при Минобороны.

Сейчас Лиева подозревают в хищении почти 1,5 млрд грн на закупке боеприпасов для ВСУ. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Педан захотел взять экс-чиновника на поруки, за что украинцы раскритиковали шоумена.

Фото: Александр Педан