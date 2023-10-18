Писатель и военнослужащий Павел Вышебаба видится с дочерью Зореславой раз в неделю благодаря видеосвязи. По его словам, фронт сейчас хорошо обеспечен системой Starlink, поэтому проблем с созвонами нет. Однако долгая разлука сказывается.

— Мы отдаляемся. От этого никуда не деться. Она почти два года не видит папу, — признался Павел в разговоре с Машей Ефросининой.

Дочке Вышебабы сейчас семь лет. Она, как многие ее сверстники, быстро устает от экрана. Военный сравнил такое общение с дистанционкой, когда внимание детей просто рассеивается и их не удержишь у компьютера.

— Папа в смартфоне ей не интересен, ей не интересны мои новости, ей просто надо папу, который обнимет ее, — констатировал писатель.

После войны детям и родителям придется заново привыкать друг к другу, считает военнослужащий. Ведь дети растут быстро, и время для них течет иначе. Павел Вышебаба поделился, что его дочь, пока он служит, научилась писать, читать, говорить на разных языках. Отец грустит, что в это время не был рядом. Впрочем, убежден, что после возвращения домой тесную связь удастся восстановить.

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Вместе с тем писатель поделился, что не любит говорить о войне с гражданскими. Ему не хочется рассказывать истории с фронта, а, наоборот, интересно узнать, что происходит в тылу.

— Ты приезжаешь сюда на день-два, например, в командировку или еще для чего-то, и тебе не хочется быть здесь обезьянкой, которая развлекает людей боевыми историями. Я просто хочу услышать, о чем говорят люди, — пояснил военный.

Павел отметил, что у тех, кто сейчас воюет, есть много проявлений личности. Поэтому ему, например, интересно говорить о семье и творчестве. Вместе с тем в разговоре он поднял немало важных тем, вроде поддержки и реабилитации защитников и защитниц, пропаганды во время войны и интеграции военной повестки в гражданскую жизнь.

Фото: скрин с интервью на канале Маши Ефросининой