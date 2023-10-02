Ведущая Маша Ефросинина трогательно поздравила своего мужа с Днем защитников и защитниц Украины. Звезда рассказала, как ее возлюбленный Тимур Хромаев решил защищать Украину с оружием в руках.

Маша показала совместный снимок, где ее муж позирует в военной форме. Свой рассказ Ефросинина начала с того, что за 20 лет брака все важные решения они принимали вместе. Однако решение пойти в ВСУ было только за Тимуром.

— Как я злилась. Как обижалась на тебя, что оставляешь меня одну. С детьми. С огромной кучей проблем и трудностей. С заработком. Как страдала, что не посоветовался со мной. Как плакала от страха, потому что знаю, что ты держал оружие, когда водил меня на свидание в тир лет 20 назад, — добавила Маша.

Ведущая отметила, что тогда Тимур сказал ей, что не может иначе.

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— Ты — мой защитник. Всегда. А сейчас еще и всей страны. Уже больше года мне очень-очень паршиво в одиночестве. Я то много плачу, то не могу выжать ни слезинки, так задавливаю всю боль внутри. Но я сильная, и ты прекрасно это знал, когда принимал свое решение. А я теперь точно знаю, что настоящие мужество, сила и достоинство существуют — это ты, Тимур, — закончила свою мысль Ефросинина.

Ранее Ефросинина рассказала, где служит ее муж. Как оказалось, он командир в 112 бригаде, которая занимается радиоєлектронной борьбой. В подразделении Тимура — более 100 человек.