Продюсер Оли Поляковой Михаил Ясинский ответил на заявления о пародии образа певицы на Тину Кароль. Подобные мысли фанаты выражали в сети после недавнего клипа Оли.

Так, Полякова решила изменить свой имидж в мире музыки — ее тексты и песни стали более осмысленными, сдержанными и воодушевленными. На фоне этого Оля выпустила новую песню и клип У твоїх обіймах, где спела о чувствах многих женщин. Из-за этого стиль Поляковой сравнили с Кароль.

Ситуацию прокомментировал продюсер певицы Михаил Ясинский — в интервью Славе Демину он заявил, что Оля не изменилась.

Сейчас смотрят

— Она не изменилась, в отличие от жизни вокруг нее. Изменилась жизнь и ее аудитории — все эти люди ощущают совсем другие вещи. Когда они приходят на ее концерты, то слышат и веселые песни. Ее репертуар также стал другим, а вот сама Оля — нет, — заявил режиссер.

Михаил заявил, что раньше аудитория Поляковой веселилась, отмечала праздники, а сейчас у многих мужья на фронте.

К примеру, песня У твоїх обіймах призвана вдохновить тех женщин, которые ждут своих любимых с передовой. Клип снял Алан Бадоев — для него это первый ролик за время полномасштабного вторжения.