Украинские исполнители Позитив, Мишель Андраде и Алина Паш презентовали песню Перед світанком. Вместе с композицией артисты представили и видеоклип.

В новом треке артисты чествуют отвагу и храбрость наших защитников смелыми хип-хоп битами, переплетающимися с украинскими народными мотивами. Это некое напоминание, что, как бы ни было сложно сейчас, необходимо верить в светлое будущее, поскольку украинцев невозможно сломать.

Сейчас смотрят

Исполнители предстали на разных локациях — кто-то в Украине, а кто-то за ее пределами.

— Это трек не о слезах, а о благодарности нашим воинам. Именно такой песни мне не хватало в украинском плейлисте. Уже написано очень много душевных среднетемповых композиций, во время прослушивания которых невозможно сдержать слезы. А наша песня вдохновляет и поднимает боевой дух, — сказал Позитив.

В начале трека звучит Молитва украинского националиста в исполнении полка Азов.

— Позитив поделился битом, и он мне очень зашел. Уже в первый час я набрасывала демо припева и тему песни, будучи вдохновенной после углубленного изучения вопроса, откуда взялся лозунг Слава Украине, — рассказала Алина Паш.

Мишель Андраде добавила, что ее сердце разбито, но несмотря на это в ней живет вера и благодарность защитникам Украины.