Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон посетила центр поддержки украинских семей в Беркшире. Речь идет о локации организации Vsi Razom, которая помогает украинцам, покинувшим свою страну на фоне войны с Россией.

Так, во время визита Кейт помогала упаковать вещи в коробки, пообщалась с юными украинцами и приложила свою руку к созданию рисунка на полотне. Коробки с гуманитарной помощью для Украины принцесса также расписала добрыми пожеланиями и словами поддержки.

— Общественный центр Vsi Razom в Брэкнелле полностью оправдывает свое название. Центр проводит работу по оказанию помощи украинцам в адаптации к жизни в Великобритании, предоставляя пожертвования, оказывая поддержку в области психического здоровья, — добавила Кейт.

Для визита Миддлтон оделась в вещи нейтральных тонов — белая рубашка, трикотажный серы жилет и шерстяные брюки в цвет верха. На жилетку в области сердца она прикрепила сине-желтую ленточку.

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Напомним, что члены королевской семьи не первый раз встречаются с украинцами в условиях войны — к примеру, весной принц Уильям приехал в Варшаву, чтобы поблагодарить военных за поддержку Украины и встретиться с беженцами. Визит был тайным, ведь принц находился всего в часе пути от украинской границы.