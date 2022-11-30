Американский актер Джо Пеши рассказал, как получил серьезные травмы во время съемок культового фильма Один дома 2 с Маколеем Калкиным. Об этом Джо рассказал в связи с 30-летием фильма, который настраивает миллионы людей на новогодние праздники.

Так, актер заявил, что нельзя избежать синяков и ушибов во время съемок фильма, который основан на физическом юморе. Однако больше всего Джо досталось во время сцены с огненной ловушкой, когда горелка поджигает ему шапку при попытке проникнуть в дом.

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Так, Паши получил сильнейший ожог головы, но он очень рад тому, что более серьезные трюки выполняли каскадеры, а не актеры.

Что касается самого фильма, то воссоздать магию первых двух фильмов не получится. Многое за эти 30 лет поменялось, однако сам актер не против вернуться к роли грабителя Гарри, если такая возможность будет.

Впрочем, некоторые актеры действительно возвращаются к своим ключевым ролям даже спустя годы. К примеру, Джонни Депп будет снова играть капитана Джека Воробья в Пиратах Карибского моря. Пробные съемки пройдут уже в феврале.