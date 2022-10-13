Российский шоумен и муж Пугачевой Максим Галкин носит с собой талисман из Украины. Артист получил презент из нашей страны во время одного из концертов.

Известно, что Галкин вместе со своей семьей покинул Россию и отправился в Израиль, где активно дает концерты, а также критикует Путина и войну.

По заявлению продюсера Максима российским СМИ, на гастролях Галкин радует зрителей обновленным репертуаром, в который добавил несколько украинских шуток.

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Во время очередного выступления муж Пугачевой получил платок от украинки. Она попросила его не выбрасывать платок.

— Пусть он всегда будет с вами, — заявила женщина.

Галкин не растерялся и кратко, но утвердительно ответил.

— Со мной, — заявил Максим.

Юморист еще с начала полномасштабного вторжения призывает мир сделать все, чтобы война остановилась. В конце весны 2022 года Галкин помогал украинцам, которые пострадали от российской агрессии. Часть своих заработков он отправлял на благотворительность в Украину.

Впрочем, его словами и делами заинтересовались в Кремле, из-за чего артист признали иноагентом на территории РФ. После этого за него заступилась жена Алла Пугачева, которая попросила внести и ее в список неугодных Путину людей.

Также совсем недавно стало известно, что Пугачева покинула Россию вместе со своими детьми. Артистка не взяла биллет назад, забрала документы своих детей с лицея и выставила на продажу замок за 1 млрд. руб.