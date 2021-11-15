Заслуженный артист Украины Виталий Козловский рассказал о своем выступлении в России три года назад на 9 мая.

По словам исполнителя, он считает большой ошибкой то, что выступил в России на День победы. Он отметил, что очень неплохо тогда заработал, но несмотря на это понял одну важную вещь.

— Раньше я был очень отчаявшийся в себе. Мне казалось, что я неинтересный, меня никто не любит и никто за мной не следит… Думал, если поеду выступать в Россию, то ничего плохого не случится. Думал, что самоутвержусь как артист, выступая перед неизвестной публикой, но буду делать это так же, как делаю и в Украине, — сказал Виталий.

Он подчеркнул, что публика его приняла хорошо, но приехав в Украину он получил сильную пощечину.

— Где-то два года я не мог нормально гастролировать и выступать. Я понимаю, что это был правильный удар со стороны моей страны. Я, как самый плохой человек, сделал необдуманный шаг. Наверное, нужно было сделать эту ошибку, чтобы сегодня мыслить совсем иначе, — признался Козловский.

Сейчас исполнитель отмечает, что пока не решится вопрос между нашими странами, в Россию ехать он не собирается.

— На сегодняшний день никакой России в моей жизни быть не может. У меня там есть родственники и дочь от первого брака моего отца… Я понимаю, что к ним я не приеду ни при каких обстоятельствах, — сказал он.