Актеру Остапу Ступке продлили меру пресечения. В рамках досудебного расследования он будет находиться под ночным домашним арестом до 5 июля.

Такое решение принял Шевченковский районный суд города Киева.

Статья, по которой Остапу Ступке сообщили о подозрении, — это ч. 1 ст. 286-1 УКУ о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения, а также под воздействием лекарственных препаратов, повлекшее средней тяжести телесное повреждение.

Ему может грозить три года за решеткой с лишением права управлять транспортными средствами на срок от трех до пяти лет.

Напомним, в начале апреля Остап Ступка устроил ДТП в центре Киева. Актер был в нетрезвом состоянии и врезался в припаркованный автомобиль Mitsubishi. В пострадавшем авто находился мужчина, которого с травмами доставили в больницу.

После суд отправил Остапа Ступку под ночной домашний арест на два месяца.