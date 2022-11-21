Американская актриса Никки Эйкокс умерла. Звезда Сверхъестественного ушла из жизни в 47 лет.

Причина смерти точно неизвестна, однако скорее всего это лейкемия — рак крови, с которым Никки боролась два года.

Известно, что последние минуты жизни с Эйкокс был муж Мэтт Рааб. Об этом рассказала его сестра Сьюзан.

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— Моя прекрасная, умная, невероятно талантливая и любящая невестка Никки Эйкокс Рааб умерла вчера рядом с моим братом Мэттом Раабом, — написала она в Facebook.

Отметим, о том, что у Никки лейкемия, стало известно в 2021 году. Тогда актриса сама рассказала, что у нее диагностировали рак крови. После этого звезда делилась в Instagram фото с больницы. Последний пост от нее был 25 марта.

Наибольшую популярность Эйкокс приобрела из-за съемок в сериале Сверхъестественное. В нем она сыграла Мэг Мастерс.