Певица Ирина Федишин побывала в Донецкой области, где ведутся активные боевые действия. Артистка отправилась на Восток Украины, чтобы встретиться с нашими защитниками.

В Instagram исполнительница обнародовала серию фото, под которой рассказала, что поехала к ребятам, чтобы их поддержать, спеть, раздать паски и лично отвезти машини, в которых военные нуждаются.

— Для меня это были очень особенные встречи и моменты, — сказала Ирина.

На снимках также видно, что в поездку Федишин отправилась не одна, а вместе со своим мужем, продюсером Виталием Човником.

Ранее в Instagram певица делилась, что им удалось приобрести семь автомобилей, дрон и четыре генератора для ВСУ. Это стало возможно благодаря поклонникам Ирины, которые пришли на ее концерт в Лиссабоне.

Напомним, в феврале стало известно, что двоюродный брат Ирины Федишин погиб в боях под Соледаром. Тогда артистка рассказала, что они виделись незадолго до этой трагической новости, когда Романа на 10 дней отпустили домой.