Певица Светлана Лобода впервые показала своего крестника Андрея. Артистка поговорила с мальчиком по видеосвязи.

В Instagram Светлана обнародовала видеозвонок с Андреем, отметив, что это особенный ребенок. Артистка сказала, что ее всегда окружали дети и она мечтала о большой семьи, а с появлением дочерей Евы и Тильды ее жизнь изменилась.

— Я редко говорю о своей семье, но я безумно к ней привязана. Как у каждого обычного человека, в моей семье есть и место для боли, и место для гордости. Мой любимый крестник Андрюша — особенный ребенок, и с тех пор, как он появился на свет, я всегда рядом с ним. Помогаю ему чувствовать себя уверенней в этой непростой жизни и никогда не переставать верить в чудо, — отметила Лобода.

В ходе разговора мальчик спросил у Светланы, закончится ли война, на что она ответила: — Да, война закончится, мы все этого очень ждем.

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Артистка добавила, что каждому ребенку важно ощущать поддержку и безусловное принятие, а безумие взрослых не должно отбирать у наших детей право на счастье.

— Мы должны сделать все, чтобы наши дети смогли жить в процветающем мире. Там, где есть любовь, нет места ненависти.

Стоит отметить, что с крестником Лобода общалась на украинском языке, чем удивила подписчиков и получила множество комплиментов.