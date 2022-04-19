Организаторы отменили концерт Сабурова в Израиле, но везут туда Абрамова

В Израиле отменили концерт российского комика казахского происхождения Нурлана Сабурова. Все это произошло на фоне того, как Сабуров умудрился опозориться в США.

Для тех, кто не знает, то артистов в другой стране должна принимать компания-организатор. В случае с Нурланов это Bezalel Event. По сети гуляет скрин, в котором говорится, что никто из сотрудников Bezalel Event не поддерживал несправедливую войну, развязанную президентом Путиным против Украины.

— У нас есть родственники и близкие друзья, пострадавшие от этой ужасной войны, за которых мы очень беспокоимся. Мы не можем бездейственно наблюдать, как зреет конфликт внутри израильского русскоязычного сообщества, вызванный приездом комика. Было принято решение отменить концерты Нурлана Сабурова, — заявили организаторы выступлений.

Кстати, в Израиль с концертами собирается женоненавистник Иван Абрамов, которому в прошлом году отменили уже концерты в Украине. Конечно, в публичной плоскости Абрамов насчет Украины молчит. Может, кто-то на концерте спросит.

Хронология позора со стороны Сабурова

Казахский комик Нурлан Сабуров всю свою карьеру построил в России, работая на телеканале ТНТ, который принадлежит Газпрому. Он был активным участником шоу ЧБД, где “смело и дерзко” поливал грязью гостей, используя брань. А его развития, как юмориста, хватило лишь на стендап, в котором он то и дело унижает собственную жену (наверное, так показывает свою любовь).

С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину “дерзкий” Нурлан пропал с радаров, но в тур по США таки поехал. И тут начинается самое интересное.

Первое мероприятие прошло в Лос-Анджелесе 8 апреля, где сразу несколько зрителей прервали шоу и спросили артиста, почему тот молчит. Сначала он пытался неуместно отшучиваться, мол, так люди злобу вымещают. После заявил, что происходящее не поддерживает, смотреть на фото больно, но ему страшно.

— Вы должны понять, что у меня тоже есть свои страхи, — сказал тогда Сабуров, намекая, что у него семья.

В Сиетле ситуация повторилась. Тогда зритель сразу предупредил: здесь будет то же, что в Лос-Анджелесе. В течение всего вечера люди вставали с мест и задавали вопросы о том, собирается ли Сабуров возвращаться в Россию, и что он думает о своих поклонниках из Украины.

А вот 13 апреля Нурлан Сабуров показал, что упасть можно ниже плинтуса. Во время его концерта в Сан-Франциско на сцену выбежала украинская активистка в белом платье с красными пятная, которые символизируют кровь убитых украинцев. Пока девушку пытались вывести охранники, комик пошутил: Простите, это месячные? Что происходит?.

А вот самое “смешное”, что американский тур Сабурова называется Принцы.