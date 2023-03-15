Российский режиссер Александр Молочников, который планировал снять фильм под Киевом про пострадавших детей из Бахмута, не обращался в Вооруженные силы Украины с разрешением для этого и не был аккредитован.

Об этом заявил начальник управления по связям с общественностью ВСУ, полковник Богдан Сеник.

— Его нет у нас в базе. Он не был аккредитован и не обращался по поводу съемок фильма, — заявил Сеник.

В Офисе президента также сказали, что не имеют к этому никакого отношения.

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— Офис президента не имеет отношения к приезду в Украину, творческим планам и деятельности господина Молочникова. Никаких разрешений на съемки Офис президента не выдавал и не выдает, — сообщили в пресс-службе ОП.

Напомним, ранее украинский режиссер Ирина Целик сообщила, что Александр Молочников планирует снять фильм о детях из Бахмута. Она рассказала, что российский режисер обратился к ее приятелю, художнику-постановщику Ивану Сауткину с предложением поработать на проекте.

Тот взял сценарий и записал их разговор на диктофон, в ходе которого те сказали, что имеют поддержку от Офиса президента и получили пресс-карты. Также по словам Ирины, Молочников якобы с оператором уже в Украине.

Кроме того, стало известно, что в организации съемок Молочникову помогала украинская актриса Кристина Урсуляк. Об этом сообщила кастинг-директор Алла Самойленко LB.ua.

Так, Урсуляк якобы представила этот проект как инициативу Колумбийского университета, а родители, которые привели детей на кастинг, не имели возможности ознакомиться со сценарием.

Почему именно Колумбийский университет? Все просто. У Молочникова есть паспорт США, где он сейчас живет. В одном из своих интервью он рассказывал, что вступил в этот ВУЗ.

Очевидно, именно поэтому Урсуляк именно так решила прикрыть прямое отношение Молочникова к РФ, который, к слову, критикует путинский режим и выступает против войны. Однако несмотря на это, еще в прошлом году им был снят российский веб-сериал.

Украинцев такая новость разозлила, а потому они стали высказывать свое негодование.

Так, журналистка Наталья Лигачева сказала, что каждый россиянин — агрессор, а потому не стоит их делить на хороших или плохих. А те, которые якобы относятся к первой категории, не должны приезжать в Украину на протяжении многих лет, не говоря уже за сейчас и тем более снимать какие-то фильмы.

Она добавила, что до полномасштабной войны в отечественных эфирах и медиа просторах было слишком много граждан РФ, что также сыграло на делении россиян на две категории.

— Ничего хорошего из всего этого не получится. Россияне как тараканы, они будут лезть сюда везде во все дыры — по разным мотивам, но будут. Это будет вызывать все большее неприятия у наиболее патриотической части украинцев… Остановитесь. Удалите из эфиров всех этих российских — в 99% случаев псевдо-экспертов. Прекратите способствовать приезду сюда российских журналистов, по любым паспортам, любой страны. Иначе когда-то это выльется в то, что потушить будет очень трудно, — подытожила Наталья.

Кастинг-директор Алла Самойленко подчеркнула, первое, что ей пришло в голову после прочтения сценария, то, как перед российским режиссером стоит два маленьких украинца, а он им “московским” акцентом говорит, что делать.

Добавляет, по сюжету их мать погибла, старший об этом знает, а младший — нет. И весь конфликт построен вокруг этого важного момента, а потому дети должны воспроизвести чрезвычайно драматическую историю, которых во время войны, к сожалению, много.

— Мы еще даже не подошли к осознанию того, сколько их случилось. Мы еще не успели посчитать и оплакать наши жертвы, у нас могильник вместо некоторых городов, где невозможно похоронить погибших, поскольку оккупанты сносят бульдозерами остатки домов вместе с телами. Мы беспомощно стоим перед гигантской проблемой похищенных детей, счет которых может идти на десятки тысяч, — подчеркнула Алла.

Легендарная актриса Ада Роговцева также отреагировала на приезд Молочникова в Украине, цитируя слова своей дочери Екатерины, которая сравнила россиян с вирусом. Наследница артистки подчеркнула, что гражданам страны-агреона не ценен ни один украиноцентричный человек.