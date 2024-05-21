Внучка Софии Ротару Соня Евдокименко закрутила роман с миллиардером. 22-летняя девушка показала своего возлюбленного на общем снимке, поздравив его с праздником.

Внучка Софии Ротару встречается с миллиардером

Так, в Instagram Соня опубликовала черно-белый снимок, на котором позирует вместе с загадочным мужчиной, держащим ее за талию. На фото Соня поздравила его с днем рождения, поставив эмодзи сердечка.

Как оказалось, возле внучки украинской артистки стоит 27-летний Макс Лернер. Он является наследником одной из самых богатых семей в США и внуком известного мецената и основателя компании MBNA Corporation. Капитал семьи Макса на сегодня оценивается в $1,2 млрд.

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Известно, что Лернер раньше занимался спортом и недавно окончил престижный университет США по специальности Международный бизнес. У него есть старшая сестра и двое младших братьев, которые также занимаются бизнесом.

Не секрет, что Евдокименко живет в Нью-Йорке — предположительно, именно там пара и познакомилась.

В то же время звездная бабушка Сони не раскрывает подробности своей жизни в соцсетях. Недавно Ротару поздравила украинцев с Днем вышиванки, но не спешит делиться с поклонниками своим местоположением и мыслями касательно войны.

Фото: Соня Евдокименко