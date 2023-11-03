Ведущий шоу Хто зверху? на Новом канале Богдан Шелудяк (Буше), у которого недавно диагностировали синдром Гийена-Барре, рассказал о своем состоянии.

Как чувствует себя Богдан Шелудяк

В сториз на личной странице в Instagram Богдан рассказал, что из-за болезни его тело не может быстро реагировать на команды мозга.

Кроме плохой координации, блогер не чувствует конечностей и имеет проблемы с четкостью зрения.

Сейчас смотрят

— Вспомните, когда вы очень сильно напивались. Очень сильно. Вспомнили? Вот такое состояние у меня, только я все нормально понимаю. Но просто тело не может быстро реагировать на команды мозга, — поделился Шелудяк.

Что известно о болезни Богдана Шелудяка

1 ноября Богдан Шелудяк сообщил, что серьезно заболел — у него диагностировали синдром Гийена-Барре по типу Миллера-Фишера. Это редкая неврологическая патология, когда организм сам разрушает свою периферическую нервную систему.

В тяжелых случаях синдром Гийена-Барре может приводить к параличу ног, рук или мышц лица. У 20-30% людей поражается грудная мускулатура, что затрудняет дыхание.

Согласно данным ВОЗ, синдром чаще всего встречается у взрослых мужчин. Большинство людей полностью выздоравливают даже в самых тяжелых случаях болезни.

Фото: Богдан Шелудяк