Оливковый гель-лак различных текстур используют для роскошного оформления ногтей разной длины. Самые популярные варианты в 2023 году – матовый и глянцевый с перламутром. Какой оливковый маникюр будет популярным в новом сезоне – читайте в материале.
Оливковый маникюр 2023: модные техники
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Среди актуальных тенденций модного оливкового маникюра 2023 будут такие техники:
- френч;
- градиент;
- стемпинг;
- акварельная техника;
- мраморный дизайн и др.
Оливковый маникюр 2023 для коротких ногтей
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На короткие ногти лучше наносить гель-лак светлых нежных оттенков. Оригинальным решением станет использование золотой фольги в качестве декора. Придать маникюру торжественности можно мелкими элементами. Золотого отлива мастера добиваются правильным применением втирки.
Оливковый маникюр 2023 для длинных ногтей
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Для длинных ногтей выбирают насыщенные и глубокие цвета, отлично подойдут матовые темные оттенки. Маникюр можно украсить иероглифами, дополнить золотистой или серебристой линией.
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Надписи наносят ручным способом или приклеивают специальные наклейки с объемным изображением. На длинных ногтях идеально будет смотреться красивая лепка в более светлом оттенке.
Для дизайна подойдет молочно-белый материал или градиентный переход к более темному тону оливок.
Использование декора, росписей и стразов станет изысканным дополнением к ногтям любой длины.
Французский оливковый маникюр 2023
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Еще один вариант дизайна – на одном или двух ногтях делайте французский маникюр с оливковым кончиком. Также его можно разнообразить рисунком или стемпингом с изображением ромашек или любых других цветов.
Для весеннего маникюра лучше выбирайте белый и оливковый цвета, а дополнить их можно золотистым акцентом.
Лунный оливковый маникюр
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Еще один вариант – лунный маникюр. Это один из базовых вариантов дизайна, при котором основание ногтя (его часто называют просто лункой) выделяют другим цветом или вовсе оставляют незакрашенным. Выбирайте светло-оливковый оттенок гель-лака, а лунку дополнительно выделите белой полоской.
Глубокие оттенки оливкового маникюра
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Глубокий темно-оливковый оттенок будет красиво смотреться на длинных ногтях квадратной формы.
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Один или два ногтя разнообразьте френчем, а также золотистыми бликами, которые можно сделать с помощью фольги.
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На длинных ногтях миндалевидной формы красиво будет смотреться оливковый оттенок в сочетании с более темным, например, коричневым или черным – ими можно нарисовать различные геометрические фигуры.