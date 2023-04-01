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Мода

Оливковый маникюр 2023: свежие весенние идеи с фото

1 апреля 2023, 13:35
Анна Голишевская Редактор сайта
Манікюр

Оливковый гель-лак различных текстур используют для роскошного оформления ногтей разной длины. Самые популярные варианты в 2023 году – матовый и глянцевый с перламутром. Какой оливковый маникюр будет популярным в новом сезоне – читайте в материале.

Оливковый маникюр 2023: модные техники

Среди актуальных тенденций модного оливкового маникюра 2023 будут такие техники:

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  • френч;
  • градиент;
  • стемпинг;
  • акварельная техника;
  • мраморный дизайн и др.

Оливковый маникюр 2023 для коротких ногтей

 

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Допис, поширений МАНИКЮР ТБИЛИСИ (@iryna.naiils.tbilisi)

На короткие ногти лучше наносить гель-лак светлых нежных оттенков. Оригинальным решением станет использование золотой фольги в качестве декора. Придать маникюру торжественности можно мелкими элементами. Золотого отлива мастера добиваются правильным применением втирки.

Оливковый маникюр 2023 для длинных ногтей

Для длинных ногтей выбирают насыщенные и глубокие цвета, отлично подойдут матовые темные оттенки. Маникюр можно украсить иероглифами, дополнить золотистой или серебристой линией.

Надписи наносят ручным способом или приклеивают специальные наклейки с объемным изображением. На длинных ногтях идеально будет смотреться красивая лепка в более светлом оттенке.

Для дизайна подойдет молочно-белый материал или градиентный переход к более темному тону оливок.

Использование декора, росписей и стразов станет изысканным дополнением к ногтям любой длины.

Французский оливковый маникюр 2023

 

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Допис, поширений KrIs Ten (@nailart_kristen)

Еще один вариант дизайна – на одном или двух ногтях делайте французский маникюр с оливковым кончиком. Также его можно разнообразить рисунком или стемпингом с изображением ромашек или любых других цветов.

Для весеннего маникюра лучше выбирайте белый и оливковый цвета, а дополнить их можно золотистым акцентом.

Лунный оливковый маникюр

 

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Допис, поширений Маникюр/ Педикюр???????? (@nails_annydjol)

Еще один вариант – лунный маникюр. Это один из базовых вариантов дизайна, при котором основание ногтя (его часто называют просто лункой) выделяют другим цветом или вовсе оставляют незакрашенным. Выбирайте светло-оливковый оттенок гель-лака, а лунку дополнительно выделите белой полоской.

Глубокие оттенки оливкового маникюра

 

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Допис, поширений МАНІКЮР БУЧА (@nails_aplesa)

Глубокий темно-оливковый оттенок будет красиво смотреться на длинных ногтях квадратной формы.

 

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Допис, поширений Эльмира Алиева (@ela_nailskrg)

Один или два ногтя разнообразьте френчем, а также золотистыми бликами, которые можно сделать с помощью фольги.

 

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Допис, поширений Люся (@lucy_sh_nails)

На длинных ногтях миндалевидной формы красиво будет смотреться оливковый оттенок в сочетании с более темным, например, коричневым или черным – ими можно нарисовать различные геометрические фигуры.

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