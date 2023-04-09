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Оля Полякова рассказала о судьбоносном Да, которое сделало ее суперзвездой

9 апреля 2023, 11:00
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Оля Полякова

Певица Оля Полякова рассказала о судьбоносном Да, после которого она стала суперзвездой. Все это артистка рассказала Маше Ефросининой в YouTube-шоу Дорослі дівчата.

Так, все началось еще с хита Шлепки.

— Я была в поисках себя, и уехала на отдых. На почту пришла песня Шлепки от Виталия Тарана, и я подумала, что дебильнее песни я еще не слышала. Ну и я ему сказала отправить песню Сердючке. Мы посмеялись с песни, и я сказала Нет, — начала свою историю Полякова.

Однако, судьбоносная песня все же вернулась к артистке через год, когда с ней пришел Михаил Ясинский, который искал для певицы хит.

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— Он сказал мне, что я дура, раз отказалась от этого хита. Я говорила ему, что не буду эту хе*ню петь. Я тогда хотел быть модной, как другие артистки. Однако, Миша уговорил меня, и эта песня сделала меня суперзвездой. Это был судьбоносное Да для меня. После этого я всегда прислушивалась к его мнению, — заявила артистка.

Ранее Оля Полякова показала фото, на котором она с лишним весом. Это произошло 11 лет назад после рождения дочери Алисы. Так, по заявлению Оли, тогда она весила плюс 22 килограмма.

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Источник
Маша Ефросинина
Теги
Маша Ефросинина Оля Полякова
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