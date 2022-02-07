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Оля Полякова похвасталась дорогим подарком от мужа на 38-летие

7 февраля 2022, 09:57
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Оля Полякова
Источник: Оля Полякова

Украинская певица Ольга Полякова рассказала, что ей подарил муж на 38-летие.

Звезда призналась, что по случаю праздника получила от Вадима Полякова дорогой чемодан для путешествий. Кроме этого, муж оплатил звездной жене пир в одном из киевских ресторанов.

– Во-первых, он оплатил вечеринку, это тоже очень классно. Во-вторых, он наконец-то купил мне чемодан. Я очень хотела большой чемодан от одной дорогой компании. Он мне на прошлый день рождения подарил маленький чемодан, а на этот уже подарил большой. Он сказал: Я ни на что не намекаю. Поэтому он подарил мне чемодан не для того, чтобы я свалила с его жизни, — в шутку сказала Оля.

По словам звезды, она осталась довольна подарками, поскольку давно хотела большой чемодан.

Напомним, Оля Полякова отметила свой день рождения 17 января. По случаю праздника артистка собрала всех друзей и коллег по шоу-бизнесу.

Кстати, старшая дочь Маша устроила певице концерт в спальне, она сыграла на гитаре и исполнила песню Happy birthday. Также девушка подарила звездной маме ювелирное украшение Она за собственные средства купила крестик с изумрудами.

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Источник
Світське життя
Теги
Оля Полякова
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