Украинская певица Оля Полякова довела Машу Ефросинину до слез. Это случилось во время недели колядок, которую артистка провела для помощи украинским детям-сиротам на фоне войны.

Так, вся активность происходила в Instagram, где Полякова вместе с детьми щедровали и посевали для наших знаменитостей: Маши Ефросининой, Tayanna, Дарио Срна, Dzidzio и Юлии Саниной.

Все это происходило несмотря на воздушную тревогу и прогремевшие в Киеве взрывы. Первой в эфир присоединилась Маша Ефросинина, которая едва сдерживала слезы. Она призналась, что иногда сдают нервы, а еще она не умеет щедровать. Дети пообещали ее научить.

Сейчас смотрят

Засевали дети и у директора по футболу Шахтера Дарио Срна. Спортсмен рассказал, что в Хорватии, откуда он родом, тоже есть традиция щедровать.

Следующим гостем был Dzidzio. Он рассказал, как празднуют на Львовщине и повенчал всех так, как учил его отец. Помнит с детства колядки и Tayanna.

Встречала засевальников также Юлия Санина. Она также успела увидеться вживую с подопечными проекта заграницей, и встреча ее надолго поразила.

Напомним, на Рождество Оля Полякова объявила неделю колядок в поддержку детей-сирот благотворительного проекта Детство без войны. Первый прямой эфир прошел 7 января, и собранные деньги пойдут на лечение зубов и полный чек-ап здоровья 652 детей, которые находятся за границей уже около 10 месяцев.