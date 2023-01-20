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Оля Цибульская застряла в лифте: Беспокоил только литр выпитой воды и кофе

20 января 2023, 10:52
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Оля Цибульская застряла в лифте: Беспокоил только литр выпитой воды и кофе

Украинская певица Оля Цибульская застряла в лифте. Неприятным инцидентом артистка поделилась в Instagram, где также рассказала о своем спасении.

Звезда рассказала, что забыла о графиках выключения света, за что и поплатилась.

— На кураже, что купила себе юбку, залетела в лифт, забыв о графике. График плавающий, как и мой вес…, — иронично рассказала Цибульская.

Ольга Цибульская

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Оля призналась, что в лифте ее дома есть только стульчик, хотя нередко в подъемниках можно найти памперсы, печенья и другие необходимые предметы. 

Когда двери лифта открыли, стало понятно, что певица застряла между этажами. 

— Я не испугалась, потому что это не впервые. Также не боюсь быть самой. Единственное, что меня тревожило — это литр выпитого кофе и воды, — заявила певица.

Спустя 20 минут после звонка диспетчера появился спаситель, который взял ее на руки и вынес из застрявшего лифта. Мужчину зовут Юрий, и Цибульская засмущала его своей активностью и благодарностью за спасение.

— Настоящие герои ходят всегда рядом. Как мы раньше их не замечали? Нам кажется, что супер-мужчины живут в телевизоре, а они рядом, — добавила звезда.

Ранее Ольга Сумская показала, как ее соседи обустроили свой лифт. В нем разместили коробку, где можно найти фонарь, вода, успокоительное, памперсы для взрослых, печенье, влажные и сухие салфетки, пакеты для мусора. Этого всего более чем достаточно, чтобы провести 4 часа в лифте в относительно комфортных условиях.

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