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Ольга Сумская призналась, поздравила ли ее с Пасхой живущая в РФ дочь

17 апреля 2023, 15:50
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Ольга Сумская
Источник: Ольга Сумська

Актриса Ольга Сумская рассказала, поздравила ли ее с Пасхой дочь Антонина Паперная, которая проживает в России.

Говорит, наследница поздравила еще 15 апреля. Также к ней присоединились внуки Сумской.

— Поздравили. Еще вчера. Малые нас поздравляли. Говорили: Бабуля, с праздником, бабуля-дедуля, — поделилась Ольга в эфире одного из утренних шоу.

Напомним, что старшая дочь Ольги Сумской проживает в России с мужем, российским актером Владимиром Ягличем, и их двумя детьми. После полномасштабного вторжения РФ в Украину Антонина не стала покидать страну-агрессора, а потому к ее звездной маме часто поступают вопросы по этому поводу.

Недавно Сумская заступилась за дочь. Помимо того, что ей прилетает от хейтеров, от страшных сообщений страдает и Антонина.

Ольга говорит, не знает, как та держится, а молчит она только из-за своих детей.

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