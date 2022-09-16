Первую Леди Украины Елену Зеленскую пригласили на похороны королевы Елизаветы II. Мероприятие запланировано на понедельник, 19 сентября.

Известно, что помимо Елены Зеленской, представительство королевской семьи пригласило еще 500 высокопоставленных должностных лиц. Все они будут присутствовать на поминальной службу и VIP-приеме. Все это организовал новый король Великобритании Чарльз III.

— Хотя деспот Владимир Путин не был приглашен, Первая Леди Украины Елена Зеленская примет участие вместе с десятками мировых лидеров и членов королевских семей со всего мира, — сообщает издание The Sun.

В зарубежном СМИ заявили, что присутствие Зеленской в очередной раз указывает на глобальную поддержку Украину, в то время как Россия все еще изолирована от цивилизованного мира. Первая Леди Украины вернется домой сразу после окончания церемонии.

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Известно, что в мероприятии примет участие более 30 мировых лидеров, среди которых президент США Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон и многие другие.

Известно, что это будет крупнейшее собрание мировых лидеров в современной истории. Мероприятие будет проходить в Вестминстерском аббатстве — оно обойдется в $410 млн.

Примечательно, что принц Эндрю, принц Гарри и его жена Меган Маркл не были приглашены на мероприятие.

Дресс-код на мероприятии состоит из строгих костюмов, поскольку королевская семья в трауре.

Напомним, что завещание Елизаветы II засекретят на 90 лет. Это не новая традиция, и подобное уже делают с 1910 года. Документ будет храниться в сейфе под присмотром судьи.