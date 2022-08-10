Оксана Соколова заинтриговала появлением нового члена в ее семье

Руководитель и ведущая итогово-аналитического проекта Факти тижня на ICTV Оксана Соколова не любит афишировать личную жизнь. Обычно она предпочитает приватность, освещая лишь особенности работы украинского ТВ.

Впрочем, не так давно Оксана Соколова заинтриговала подписчиков в Facebook фото с новым членом семьи.

– Работаем… Жизнь дарит новых неожиданных друзей, – написала ведущая под снимком с котиком.

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На фото кот как настоящий “сладкий пирожочек” спит на руке ведущей. Можно смело сказать, что в команде Фактов тижня появился новый сотрудник, а в семье ведущей ICTV — новый член семьи.