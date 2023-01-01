Новый год и Рождество – самые волшебные праздники. В этот период по-настоящему веришь в чудо и исполнение желаний. Особенно эти даты любят детки, у которых обычно в эти дни еще и проходят тематические утренники в садах и школах.

Как же приятно было получить подарочек, рассказав стихотворение или спев песенку. Кто-то был снежинкой, кто-то лисичкой или зайчиком. Отечественные селебриты – не исключение.

Факты ICTV решили подготовить подборку новогодних фото украинских звезд в детстве.

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Певица Злата Огневич придерживалась классики и была на утренниках в роли снежинки. На первом фото ей четыре года.

— Ребенком я много мечтала и искренне верила в чудеса, особенно в предрождественское время, — отметила исполнительница.

Певица Настя Каменских также периодически делится с поклонниками своими архивными фото. Однажды в Instagram-stories она показывала детский снимок у елки.

Певица Тина Кароль на новогодних утренниках тоже была снежинкой. По крайней мере в 1991 году, как писали в ее фан-клубе.

На снимке артистке всего шесть лет. Она позирует возле Деда Мороза, которому усердно что-то рассказывает.

Исполнительница Надя Дорофеева тоже не оставалась без праздничного наряда в новогодние праздники. Своими архивными фото артистка решила поделиться к выходу своего альбома Сенси.

Певица Джамала рассказала, что наряды на Новый год ей всегда выбирала мама. Артистка даже решила повторить свой детский образ 1987 года.

Рэп-исполнительница Alyona Alyona однажды делилась фото, на котором показала себя маленькую в костюме лисички. На снимке она позирует на фоне елки в оранжевом платье, обшитом дождиком.

Телеведущая Екатерина Осадчая также отдавала предпочтение лесным животным. Возле Деда Мороза она позировала в костюме лисички.

Певица Светлана Тарабарова выделяется со всего этого списка — в детстве она была елочкой.

Вспомнили себя в детстве и кем были на новогодний праздниках? Помните, что и будучи взрослыми можно наряжаться не менее креативно, главное — желание. Счастливого Нового года 2023!