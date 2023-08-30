Телеведущий СТБ Григорий Решетник рассказал, что они с супругой Кристиной осуществили мечту своих троих сыновей. Мальчики никогда не было в метро, однако очень хотели.

Сам Григорий говорит, не знает, хорошо или плохо, что дети никогда не ездили в метро, но сам он любил это место еще со студенческих годов. Решетник обнародовал серию видео и фото, на которых можно увидеть эмоции Ивана, Дмитрия и Александра.

— Здесь свой мир и своя жизнь каждого пассажира. Сыновья были в восторге от импровизированного предложения осуществить их мечту. Приехав с Крещатика на Арсенальную, Дмитрий искал легендарного Александра Зинченко, который играет за лондонский Арсенал, а у Ивана и Саши разбегались глаза от увиденного, — поделился Решетник.

Он добавил, что удивлять детей — это особая радость, а потому даже не знает, у кого из них было больше счастья.