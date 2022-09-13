Одно из поместий Елизаветы II в Англии выставили на продажу за $8,1 млн. У каждого есть возможность ощутить себя членом королевской семьи — жилище бывшего монарха выглядит сказочно.

Ферма расположенная в Беркшире, принадлежала Елизавете II с 1982 по 1999 год. Поместье использовалось для разведения и обучения скаковых лошадей.

Главная резиденция поместья, представляет собой пышный классический английский фермерский дом из красного кирпича, увитый плющом. В него поместилась главная спальня с двумя гардеробными и ванной, а также пять гостевых спален.

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На территории также расположены тренировочные площадки для лошадей, а также маршрут для верховой езды. Известно, что на конюшне сделали чемпионами более 2 тыс. лошадей.

В конюшнях достаточно места для сотни парнокопытных — 35 стойл, а также крытая дорожка для бега рысью.

На участке также есть офисное помещение площадью более 1,5 тыс. квадратных метров и двухкомнатная квартира в нем.

Агенты Knight Frank выставили на продажу всю недвижимость целиком, но есть возможность приобрести один из шести лотов отдельно.

Ранее принц Гарри рассказал, что изменилось в Виндзорском замке после смерти королевы. Член семьи считает, что теперь в поместье очень одиноко и безлюдно. Присутствие Елизаветы II всегда ощущалось в замке, даже если находиться в разных с ней комнатах.