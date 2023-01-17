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Надевает часы Casio и ездит на Renault Twingo: Жерар Пике ответил на песню-насмешку Шакиры

17 января 2023, 08:54
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Шакира и Пике
Источник: Getty Images

Испанского футболиста Жерара Пике, похоже, задела песня-насмешка экс-возлюбленной, певицы Шакиры. Спортсмен не стал игнорировать композицию артистки о нем и теперь всячески пытается ей ответить.

Так, в песне BZRP Music Session #53 можно услышать от Шакиры такие слова, адресованные отцу ее детей и его новой пассии  — Ты ведешь себя так странно, что я даже не узнаю тебя. Я стою двух 22-летних. Ты променял Ferrari на Renault. Ты променял Rolex на Casio и много другое.

Пике не растерялся и решил воспользоваться этими словами. Так, в сети появилось видео, на котором футболист паркуется на Renault Twingo, в салоне которой звучит именно эта песня Шакиры.

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Еще до этого похожий случай был с часами Casio. Спортсмен принял участие в прямом эфире испанской медиалиги Kings League и показал свои часы этого бренда, отметив, что они долго служат.

Напомним, песня-насмешка Шакиры о Пике вышла на прошлой неделе, а уже столько наделала шума вокруг себя. В первые же сутки трек набрал 67 млн просмотров, побив рекорд в YouTube.

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Все это из-за расставания возлюбленных, о котором стало известно в начале лета 2022 года. Новой избранницей Пике стала 22-летняя студентка.

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